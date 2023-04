Rapinatore individuato a quattro mesi dal colpo

Preso a “portafogliate” da uno sconosciuto - con il volto travisato - che all’improvviso gli blocca anche le mani durante il prelievo al Bancomat: è la brutta avventura capitata a un settantaseienne che poi si è visto portare via 2mila euro. Ma quattro mesi dopo - accertato dalle indagini che si trovasse a Lodi in quel momento e raccolti ulteriori indizi a suo carico - il presunto autore del colpo finisce per essere denunciato.

La cronaca: la rapina risale al 10 dicembre scorso e ha avuto appunto per vittima un uomo di 76 anni che stava prelevando contante allo sportello Bancomat dell’istituto di credito Unicredit di Lodi, in via IV Novembre. L’uomo dopo il colpo ha sporto denuncia in Questura. La squadra mobile coordinata dalla Procura locale per arrivare a un nome ha sfruttato strumenti e metodologie tecniche, quali l’analisi di banche dati e sistemi di videosorveglianza, attraverso i quali è stato possibile risalire alle generalità di un uomo, oltre che individuare l’autovettura a bordo della quale quest’ultimo avrebbe raggiunto Lodi, il giorno dei fatti.

C’è stata anche una perquisizione domiciliare autorizzata dalla Procura, che ha portato al ritrovamento di accessori e indumenti che, secondo la polizia, sarebbero stati indossati dal rapinatore durante i fatti. L’epilogo: è stato denunciato a piede libero un sessantatreenne domiciliato a Cinisello Balsamo, gravato da numerosi precedenti penali e di Polizia, sempre per reati contro il patrimonio e che ora dovrà difendersi dalle accuse davanti al giudice.

Paola Arensi