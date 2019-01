Milano, 11 gennaio 2018 - Un algerino di 47 anni è stato arrestato per tentata rapina e resistenza nel tardo pomeriggio di ieri da un carabiniere della Compagnia Magenta libero dal servizio. Attorno alle 18.30, il nordafricano, con una sfilza di precedenti specifici alle spalle, ha rubato il portafogli a una 58enne nei pressi del bar interno di un centro commerciale di via Novara ed è scappato. All'uscita, è stato però bloccato da un addetto alla vigilanza, che si è fatto ridare il portafogli della donna; in quel momento, il 48enne ha dato uno spintone alla guardia giurata ed è fuggito in strada. La scena è stata notata dal militare libero dal servizio, che si è messo subito all'inseguimento dell'algerino ed è riuscito a bloccarlo a bordo di un autobus della linea 64; il ladro aveva con sé anche un coltellino con una lama di circa 10 centimetri, finito sotto sequestro.

