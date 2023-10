Rapinato insegue il ladro e lo fa arrestare

Rapina in Ripa di Porta Ticinese venerdì sera. La vittima, un indiano di 27 anni che si è sentito strappare la catenina d’oro dal collo, ha reagito inseguendo il malvivente e facendolo arrestare dalla polizia: in manette è finito un marocchino di vent’anni, irregolare e con precedenti. È successo venerdì alle 23.30. In base a quanto ricostruito, il ventisettenne è stato sorpreso alle spalle dal rapinatore che all’improvviso lo ha scaraventato a terra per poi prendergli la catenina d’oro e fuggire. La sua vittima però lo ha rincorso e nello stesso tempo ha chiamato il 112, così è arrivata una Volante che bloccato e arrestato il marocchino con l’accusa di rapina. La vittima ha riavuto la sua collana e non ha avuto bisogno del soccorso del 118.