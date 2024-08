Rapina un orologio da 50mila euro sulla riviera ligure e viene arrestato a Milano: ecco come

Un giovane algerino di 32 anni è stato arrestato a Milano ai carabinieri con l’accusa di aver rapinato un turista a Santa Margherita Ligure, in Liguria, e avergli sottratto un orologio di lusso dal valore di oltre 50 mila euro.

Il presunto rapinatore, irregolare sul territorio nazionale e possessore di documenti falsi, avrebbe messo a segno il colpo sulla riviera ligure il 16 agosto ai danni di un peruviano residente in Svizzera.

Dopo il furto è scappato in auto ed è stato a quel punto che una delle telecamere di videosorveglianza della cittadina ha “fotografato” il veicolo. Lo stesso mezzo sarebbe poi stato localizzato in una via del centro di Milano.

Grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Santa Margherita Ligure e della compagnia “Duomo” di Milano, il trendaduenne è stato arrestato e trasferito in carcere a San Vittore. L’orologio, coperto da assicurazione, non è stato però ancora trovato.