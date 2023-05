Milano, una giovane prova a rapinare due donne e poi morde un carabiniere: arrestata

Una giovane salvadoregna di 30 anni è stata arrestata a Milano per aver tentato di rubare la borsa a due donne e aver morso sul braccio un carabiniere.

Tutto è accaduto sabato pomeriggio in via Ferruccio Parri, nel centro della città. La donna aveva cercato di rapinare due donne per strada ma loro avevano reagito e si erano divincolate. Vedendosi braccata, è scesa nella linea della metro M1 e ha raggiunto la stazione di Bisceglie, dove ha iniziato a inveire contro i passanti.

A quel punto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Azienda trasporti milanesi. Mentre la identificavano, lei era “in evidente stato di psico-agitazione, ha spintonato e colpito ripetutamente con calci gli operanti, riuscendo a mordere il braccio di un carabiniere prima di essere immobilizzata definitivamente”.

Uno degli addetti alla sicurezza Atm, “emotivamente provato”, è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Carlo dove è stato poi dimesso con cinque giorni di prognosi, mentre il carabinieri, accompagnato all'ospedale San Giuseppe, è stato invece medicato e dimesso con un giorno di prognosi.

L'arrestata è accusata di resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. Al momento si trova agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo previsto per la mattinata di lunedì 15 maggio.