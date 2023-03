Rapina da mille euro nella sala slot Dipendente accoltellata alla schiena

di Nicola Palma

L’irruzione a pochi minuti dall’apertura. Il volto coperto per evitare le telecamere. I fendenti alla dipendente per vincerne la resistenza e la fuga con un bottino di circa mille euro. Sono i frame della rapina andata in scena alle 10 di ieri nella sala slot "Gold Game" di via Monte Generoso, in zona Monte Ceneri. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, l’uomo è entrato nell’esercizio commerciale e ha finto inizialmente di essere interessato a giocare alle macchinette. All’improvviso si è diretto verso il bancone, ha tirato fuori un coltello da cucina e ha minacciato l’unica addetta presente in quel momento, una sessantenne di origine cinese, colpendola poi alla schiena per due volte e scappando con i soldi in cassa. Per fortuna, la vittima non ha riportato conseguenze preoccupanti: è stata trasportata in codice giallo al Niguarda, ma i colpi non hanno lesionato organi vitali né provocato squarci particolarmente profondi. In via Monte Generoso sono stati inviati anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e gli specialisti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi nel locale a caccia di tracce utili per le indagini: i poliziotti si sono concentrati anche sulla maniglia della porta d’ingresso, nella speranza che il bandito abbia lasciato un’impronta "schedata".

Del resto, proprio un’impronta digitale è risultata decisiva per incastrare uno dei presunti componenti della banda che a cavallo tra 2022 e 2023 ha assaltato tre esercizi commerciali con le stesse caratteristiche di quello di ieri. Un’impronta determinante per consentire agli uomini della Squadra mobile di risalire a Hussein Galal Hassan Eslam, ventiseienne egiziano, che, stando al contenuto delle intercettazioni telefoniche, stava per tornare in patria per dribblare le indagini. Secondo gli accertamenti investigativi, il giovane nordafricano avrebbe colpito, con un complice non ancora identificato il 30 dicembre 2022 alla Machine Lucky House di viale Abruzzi, portando via seimila euro e un i-Phone 7 dopo aver legato con fascette da elettricista e nastro adesivo il titolare cinese. Il 3 gennaio, invece, era toccato a un dipendente, pure lui cinese, del Corona Reale di via Carabelli, scaraventato a terra da tre uomini (Hassan Eslam e altri due) e rapinato di tremila euro e i-Phone. Infine l’ultimo blitz alla sala Fortuna di viale Monza, l’8 gennaio: in quel caso, il ventiseienne aveva simulato una giocata alle slot, per poi aggredire un addetto con gli altri due per rapinare soldi e cellulari.