Rapina a Colturano, preso a pugni in faccia per 80 euro, fermato 33enne

Preso a pugni in faccia per un cellulare e 80 euro. La vittima è stata aggredita mentre tornava a casa da un trentatreenne, fermato poco dopo dai carabinieri. Ancora violenza assurda, dunque, per pochi “spiccioli”. A Colturano l’ultima rapina di una lunga serie che preoccupa l’hinterland milanese e non solo.

È accaduto nella notte fra venerdì e sabato, quando i carabinieri della stazione di Melegnano hanno rintracciato un italiano di 33 anni, già noto per diversi precedenti, che poco prima aveva aggredito, in via De Andrè a Colturano, un cinquantacinquenne del posto.

L’uomo stava rientrando a casa, poco prima dell’una di notte, quando è stato fermato e aggredito dal giovane sconosciuto, che non ha esitato a colpirlo con un paio di pugni in faccia per portargli via il cellulare e il portafogli, che conteneva circa 80 euro. I carabinieri, intervenuti rapidamente sul posto, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima hanno avviato immediatamente le ricerche, che hanno consentito di rintracciare il 33enne poco distante dal luogo della rapina. L’uomo è stato portato in caserma e denunciato in stato di libertà per rapina. La vittima invece è stata soccorsa sul posto da un’ambulanza della Croce bianca di Paullo, Una volta medicato in loco però ha rifiutato il ricovero ospedaliero. Si allunga dunque l’allarmante scia di aggressioni violente che ormai avvengono a ogni ora del giorno e della notte un po’ in tutti i Comuni dell’area metropolitana, soprattutto nelle serate dei fine settimana.

Massimiliano Saggese