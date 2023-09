Controlli a Milano: minorenne arrestato per rapina nella movida

Un 17enne arrestato con l’accusa di rapina, un altro minorenne denunciato per porto d’armi, sette persone denunciate per guida in stato di ebbrezza. È il bilancio di una notte di controlli straordinari dei carabinieri del comando provinciale di Milano in zone della movida come via Lecco e corso Como. I militari hanno arrestato per rapina un 17enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine. Chiamati da un passante, i carabinieri sono intervenuti lungo i bastioni di Porta Venezia riuscendo a rintracciare e bloccare il giovane che, secondo quanto è stato ricostruito, aveva appena strappato il telefono cellulare dalle mani di un 33enne italiano in via Tadino. Poi è fuggito, inseguito dalla vittima della rapina.

Il ragazzo è stato portato, al termine degli accertamenti, nell’istituto penale per minorenni Beccaria. Nella notte tra venerdì e sabato, nell’ambito degli stessi servizi, i carabinieri hanno denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere un 15enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato. Denunciate per guida in stato di ebbrezza 7 persone, tra i 46 e i 20 anni, tutti italiani a eccezione di una donna di nazionalità romena. Si erano messi al volante dopo aver bevuto, e dall’alcol-test è risultato il tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.