Raid di rapinatori in città, turisti nel mirino Inglese di 25 anni ferito con spray urticante

Un raid di pochi secondi. In quattro accerchiano un gruppo di ragazzi in piazza Duomo per rapinarli e uno viene immobilizzato con lo spray al peperoncino: ultimo escamotage delle gang per mettere a segno colpi in città. Malviventi che gravitano nelle zone centrali ma anche nei quartieri della movida e a ridosso delle stazioni, a caccia di turisti (e non) da spogliare di oggetti preziosi. L’ultima rapina risale alle 2.20 di ieri notte. Vittima è un inglese di 25 anni che camminava in piazza Duomo con un gruppo di amici ed è intervenuto a soccorrere uno di loro, italiano di 27 anni nato in Gran Bretagna, che all’improvviso è stato avvicinato da quattro giovani poi descritti come nordafricani. Il venticinquenne ha avuto la peggio perché uno dei rapinatori gli ha spruzzato in pieno viso lo spray al peperoncino, riuscendo così a strappargli il suo iPhone13. La gang è poi fuggita con il bottino mentre il gruppo ha chiesto aiuto alla polizia. Sul posto è intervenuta una Volante della Questura: ora è caccia ai responsabili.

E non è stata l’unica rapina, perché in pieno giorno, lunedì alle 14.25, un ventunenne italiano è stato derubato della collanina d’oro da due banditi mentre si trovava alla fermata del filobus 93 in via Ponzio, zona Città Studi. La vittima li ha poi inseguiti fino in piazza Leonardo Da Vinci, chiamando nel mentre la polizia. Uno dei due, tunisino di 19 anni, irregolare e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato, mentre il complice è fuggito. La collanina però non è stata ritrovata.