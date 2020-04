Ladri in azione alla scuola Antonio Gramsci a Cascina del Sole. Spariti i computer portatili, un grave danno per gli studenti della scuola secondaria che, in tempi di pandemia, stanno cercando di concludere l’anno con la didattica a distanza: i pc servivano per dare a tutti gli alunni l’opportunità di seguire le lezioni. "Li stavamo distribuendo in questi giorni", spiega la preside Stefania Giacalone. "In un momento così anche la ferita di vedere svaligiata la nostra scuola, depredata degli ultimi portatili destinati ai bambini e ai ragazzi per la didattica a distanza. Incomprensibile: derubare i bambini del loro diritto a imparare. Non riusciamo a comprendere, lo sfogo di Giacalone. L’allarme della scuola è suonato, ma i ladri sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Non è la prima volta che l’istituto comprensivo Brianza viene preso di mira dai ladri. Un altro grave furto di computer si era registrato a metà febbraio alla Leopardi a Cassina Nuova. Il bottino? Venti pc già pronti per le prove Invalsi, 4 iMac e una smart tv. Per rimediare alla situazione, era intervenuto il Comune che aveva prestato dei computer stanziando pure 10mila euro per riacquistare la strumentazione sottratta. "Anche questa volta cercheremo un modo per rimpiazzare i pc mancanti. Quest’anno ci hanno rubato tutto", conclude amara la preside.

Monica Guerci