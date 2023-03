Raid da Avalon 3 per rubare rame Preso in flagrante

L’allarme è scattato subito. Così i carabinieri hanno avuto il tempo di arrivare in via Bisceglie e arrestare in flagrante uno degli autori del tentato furto, che nella fuga è pure inciampato slogandosi una caviglia. La banda di ladri ha preso di mira nella notte tra domenica e lunedì la sede di Avalon 3, il più grande data center della città inaugurato lo scorso novembre dalla società di telecomunicazioni Irideos. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima di mezzanotte, sei uomini sono arrivati con un furgone (rubato qualche ora prima a Trezzano sul Naviglio), hanno forzato il cancello d’ingresso e sono entrati per portare via undici bobine di rame, due compressori e cinque trapani da cantiere per un valore stimato di circa 50mila euro.

L’effrazione ha generato un alert, con conseguente segnalazione alla centrale operativa di via Moscova. In via Bisceglie sono arrivati i militari della pattuglia mobile della Compagnia Duomo: alla vista della macchina, i sei hanno abbandonato mezzo e bottino e sono scappati a piedi in diverse direzioni. Uno di loro, un trentatreenne di origine romena con precedenti di polizia per ricettazione, è stato fermato in via del Cardellino mentre stava cercando di scavalcare un cancello. Prima di finire in camera di sicurezza, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pini: i medici gli hanno diagnosticato una distorsione alla caviglia destra e lo hanno dimesso con 21 giorni di prognosi.

N.P.