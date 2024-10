Ragazzine che si sentono già donne, serve l’educazione sentimentale

Severini Melograni

Cara , stavolta non è una nonna ma una mamma che ti scrive. Mi permetto di darti del tu! Mia figlia frequenta la seconda media e ha atteggiamenti e modi di fare che mi sbalordiscono ogni giorno. È già signorina, come si diceva una volta, e io sono davvero molto preoccupata: trucco e maniere di una diciottenne ma il cervellino è ancora quello di una bimba.

Le sue amiche sono esattamente come lei.

Ogni volta che esce (chiaramente a casa non più tardi delle 19) ho il cuore in gola. La nonna (mia suocera, io la mamma non l’ho più ) è ancora più angosciata di me. Ho provato a spiegarle i rischi che corre e le ho anche sequestrato il tablet dove le foto che ho visto sono tutte di ragazzine come lei in atteggiamenti provocanti. Che fare?

Una Mamma in ansia

Cara Mamma (evitiamo di mettere il suo nome e quello della giovane che vuole fare l’influencer usando il suo bel faccino, come vedo dalle foto nel messaggio), proprio venerdì 11 ottobre è andata in onda su ”la Sfida della Solidarietà“, la trasmissione che conduco da più di dieci anni su Radiorai Gr Parlamento, una puntata speciale in occasione della giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, per ragionare sulla necessità di alfabetizzazione dei sentimenti nei confronti delle nostre creature, figlie e nipoti. I modelli che i social (e pure le televisioni purtroppo) ci propinano sono terribili! Ed è compito delle agenzie educative mettere un freno a questo disastro. C’è un tempo per ogni cosa. Ascolti, se l’avesse perso il dialogo tra me e l’avvocata Castagnola, e tenga duro! L’adolescenza e la preadolescenza sono simili a tunnel... Ma sta a noi far sì che la luce non si spenga.

Sua, Nonna e Mamma

