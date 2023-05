Ragazzi registi, attori e giurati: la festa del cinema è servita

Tanti applausi e anche un po’ di commozione alla giornata conclusiva del Baloss Film Festival al Teatro Munari domenica. L’appuntamento dedicato ai film dei ragazzi è iniziato con i cortometraggi in concorso e quelli internazionali. Alle 17 sezione “Made by phone” con i cortometraggi realizzati da ragazzi solo utilizzando gli smartphone. Dalle 18 alle 19.30 si è svolta la consegna dei premi. La giuria era composta da ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado Giancarlo Puecher. Ed ecco i vincitori:

Miglior Film per il cortometraggio: Kyle, Istituto Comprensivo Ermanno Olmi, Milano; Miglior Sceneggiatura per il cortometraggio: Kebab, Liceo Laura Bassi, Bologna; Miglior Attrice: Alessia Sgandurra per il cortometraggio Non ci resta che…, Istituto Comprensivo Ermanno Olmi, Milano; Miglior Attore: David Hemen per il cortometraggio Wow che cotta!, Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi, Milano. Il premio del Pubblico è andato invece al cortometraggio I tuoi occhi mi vedono, Istituto Comprensivo Borsellino - Ajello, Mazara del Vallo; Premio della Giuria (Comitato scientifico del Festival: Andrea Chimento, Stefania Olmi, Lucia Pavan) per il cortometraggio Non facciamo di tutta l’erba il fascio, Liceo Laura Bassi, Bologna; Premio @Medicinema a Per sempre, Istituto Comprensivo Da Vinci - Majorana, Mola di Bari. Per tutta la giornata è stata allestita la mostra fotografica “I Ragazzi della Bovisa” di Uberta Sioli, che racconta le diverse fasi del progetto di cinema a scuola negli ultimi tre anni all’Istituto Comprensivo Olmi e l’Istituto Comprensivo Sorelle Agazzi di Milano.