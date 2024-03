Ragazzi protagonisti sui banchi della politica. Progetti avanti tutta

Il venerdì pomeriggio, una volta al mese, si incontrano in sala consiliare insieme agli educatori dell’associazione Aps AmbienteAcqua, pensando a progetti per il territorio e lavorando su temi come la raccolta differenziata e le uguaglianze sociali. I giovani del consiglio comunale sono studenti delle medie degli Istituti Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi che stanno vivendo un’esperienza di cittadinanza attiva. I ragazzi hanno partecipato all’ultima seduta del consiglio (degli adulti) che ha approvato lo Statuto del "consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Buccinasco", che entra così ufficialmente tra le istituzioni comunali. "Attraverso questa iniziativa - spiega Martina Villa, assessora alle Politiche giovanili - i preadolescenti possono fare un’esperienza di cittadinanza attiva: partecipando alle consultazioni elettorali per scegliere i propri rappresentanti e candidandosi, attraverso la campagna elettorale. Gli eletti portano poi avanti istanze e progetti. Il Ccrr è inserito da anni nel Piano di diritto allo studio - continua Villa -. Abbiamo già incontrato i ragazzi e, su loro proposta, stiamo lavorando per riqualificare l’area verde dietro la biblioteca e per migliorare la raccolta differenziata nelle scuole". Fr.Gr.