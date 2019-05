Milano, 27 maggio 2019 - Tempo di concertone: piazza del Duomo stasera tornerà a riempirsi per il Radio Italia Live, l’evento gratuito più grande per la musica italiana, all’ottava replica a Milano con raddoppio in programma a Palermo il 29 giugno. I mattatori, per la settima volta, sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Sul palco avranno come ospiti d’onore Sting e Ligabue e una schiera di artisti tra cui Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Sfera Ebbasta, Tiro Mancino, Francesco Gabbani, Gué Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta e Ultimo.

La musica inizia alle 19.30 e dopo le prime ventimila persone l’accesso in piazza sarà limitato. Il Comune ha proibito, dalle 8 di stamani e fino alle 3 di martedì, la vendita e l’introduzione di vetro, lattine, bottiglie di plastica, fuochi d’artificio, petardi e spray urticante in piazza del Duomo e nelle vie limitrofe per 200 metri. Bar e ristoranti potranno vendere bevande solo spillate in contenitori di plastica o carta e saranno temporaneamente vietati la vendita e il consumo di superalcolici fuori dai pubblici esercizi, con l’eccezione del servizio al tavolo. Proibito anche «l’esercizio del commercio in forma itinerante».

Accanto alle forze dell’ordine ci saranno più di 80 ghisa per i controlli antiabusivismo e la gestione di una viabilità che sarà pesantemente modificata anche per i pedoni. Oltre alla chiusura della piazza una volta piena, dalle 14 alle 2 di notte anche le vie Mazzini, Orefici, Palazzo Reale, Cardinal Martini, Santa Radegonda, San Raffaele, Mercanti, corso Vittorio Emanuele e la Galleria saranno transennati, chiusi al traffico e i pedoni dovranno passare i controlli di sicurezza per transitare. I visitatori delle mostre a Palazzo Reale passeranno da via Pecorari, quelli del Museo del ’900 da via Marconi. Servizio straordinario per le metropolitane, con partenze dal centro fino all’1.10 per la M3 e la M1 che dopo mezzanotte farà capolinea anziché a Rho a Molino Dorino, dove il parcheggio scambiatore resterà aperto fino alle 2.30 e così a Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Lampugnano e Bisceglie. La fermata Duomo del metrò resterà chiusa dalle 14, e dalle 13.30 i tram 2, 3, 14, 16 e 19 saranno deviati e avranno rallentamenti.