Rachele Somaschini, la pilota milanese conquista il (quarto) titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile 2024 a Sanremo

Milano, 21 ottobre 2024 – Un altro traguardo raggiunto per Rachele Somaschini: la giovane pilota milanese ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile 2024, affiancata da Giulia Zanchetta sulla Citroen C3 Rally2 di RS TEAM gestita da FPF Sport, al Rally di Sanremo.

Somaschini, testimonial della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica (malattia da cui è affetta dalla nascita), già fresca vincitrice del titolo assoluto nella serie TER - Tour European Rally 2024, ha affrontato con grinta quest’ultimo appuntamento di Campionato Italiano Rally, dall’esito tutt’altro che scontato.

Nonostante la leadership in classifica femminile di Somaschini alla vigilia della gara rivierasca - a coefficiente 1,5 - la lotta per il titolo era infatti ancora del tutto aperta e, viste le condizioni, del tutto imponderabile nell’esito. Questa edizione della gara ha riservato un meteo estremo e continuamente mutevole che, insieme al ritorno della lunga prova notturna sul passo Ghimbegna (km 26,72), ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo metro: dalle ricognizioni con nebbia e pioggia battente - ardua la stesura delle note - alle varie fasi di gara in cui i piloti hanno dovuto destreggiarsi tra un alternarsi di fondo viscido e asciutto, improvvisi tratti allagati e tagli sporchi, su strette strade di montagna che non permettono margine di errore.

Rachele Somaschini in questa situazione ha saputo mantenere alta la concentrazione sino alla fine e, dopo aver concluso la prima tappa con un buon margine di vantaggio sulle avversarie di campionato, ha attaccato nella seconda parte di gara sfruttando il maggior grip delle prove più asciutte, centrando così l’obiettivo.

“Non posso che essere superfelice di questo risultato che – ha commentato Rachele – unito alla recente vittoria assoluta nel Tour European Rally, gratifica tanti sforzi miei e di chi mi supporta, in una stagione per me complicata dal punto di vista della salute. Alla gioia per il traguardo raggiunto si aggiunge la soddisfazione per aver saputo gestire una gara come questo Rally - con prove da università dei rally e in condizioni molto difficili – riuscendo a divertirmi e, spero, anche a far divertire il tanto pubblico presente”.

E ancora: “Da tanto non correvo con Giulia (Zanchetta ndr) eppure abbiamo ritrovato subito l’affiatamento e lavorato bene insieme, nonostante i momenti critici delle ricognizioni con visibilità nulla; e anche di questa “reunion” - seppur occasionale - sono molta contenta. Importante poi il supporto morale di Nicola Arena che, seppur impegnato in altra competizione, non ha mancato di farci sentire la sua attenzione per tutta la gara”.

“Da ultimo, ma non certo secondario, anche #CorrerePerUnRespiro, la mia iniziativa solidale per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – ha aggiunto Rachele - ha avuto un bel ritorno dall’evento grazie al supporto di tanti appassionati. A Sanremo sono stati raccolti 1.400 euro con la distribuzione dei gadget solidali #CPUR in parco assistenza: ad oggi il progetto ha totalizzato oltre 450.000 euro di donazioni, frutto del contributo grande o piccolo delle persone che mi seguono, nelle competizioni e non, e che non potrò mai ringraziare quanto meritano”.

“Come non potrò mai ringraziare abbastanza - ha sottolineato Somaschini - chi mi sostiene in questa avventura, dandomi fiducia - Prima Assicurazioni, Bardahl, Mapei, SLF Abrasivi, Kemtec, Gruppo Meregalli - e i partner tecnici Sparco e Pirelli. Non solo, Altrettanto devo e voglio ringraziare chi ha lavorato al mio fianco in questa stagione, con impegno, professionalità e pazienza: i miei navigatori Nicola Arena, Giulia Zanchetta e Fabio Salis, il mio team, la mia famiglia, i volontari che mi assistono agli eventi e tutta la community che mi motiva ogni giorno. Grazie, questa vittoria - sportiva e solidale - non ci sarebbe stata senza tutti voi. Il cielo rosa acceso e l'enorme arcobaleno che hanno illuminato la nostra premiazione mi hanno fatto sentire che anche la mia amatissima nonna Elsa - che ci ha lasciato la settimana scorsa e a cui ero fortemente legata - mi ha accompagnato in questo bel finale, e non avrei potuto desiderare di più”.

Ora qualche giorno di riposo, ma gli impegni sportivi 2024 non sono ancora finiti e rivedremo presto Rachele rimettere tuta e casco per affrontare alcuni appuntamenti imperdibili di fine stagione, di cui daremo presto notizia sui nostri canali. Per chi desiderasse sostenere il progetto è possibile scegliere il libro autografato #CorrerePerUnRespiro e i gadget solidali su correreperunrespiro.it, o effettuare una donazione.