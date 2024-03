Quinto presidio del Comitato: "Vogliamo risposte sui medici"

Quinto presidio del Comitato salute nato a Bussero e ormai allargato a mezza Martesana davanti alla Casa della comunità di Gorgonzola. Ne sono nati in altri centri della zona e adesso partecipano anche i pazienti di Vimodrone, Cernusco, Carugate, Pioltello, Segrate, Masate e Pessano. Insieme chiedono che sia "rispettato il nostro diritto alla salute" e la battaglia comincia dai medici di base: "La loro mancanza crea ansia e preoccupazione soprattutto fra gli anziani", dice Curzio Rusnati, ex sindaco di Bussero che ha dato il via alla protesta. "Non ci fermiamo – spiega – perché i problemi sono quelli di un mese fa. Vogliamo risposte". Mentre i presidi proseguono, si passa ad altre vie di fatto: un ordine del giorno sul tema della carenza dei camici bianchi e del depotenziamento della sanità pubblica territoriale sta facendo il giro dei consigli comunali della zona. Bar.Cal.