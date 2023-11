Quintalino apre a Milano, così Alessandro Cattelan è stato assunto da Francesco Panella: “Posso mangiare gli hamburger gratis?”

Milano – Apre alle 17 di oggi mercoledì 22 novembre in via Terraggio 9 Quintalino, l’hamburgeria gourmet creata da Francesco Panella (ristoratore romano e personaggio tv con il suo Little Big Italy), Vittorio De Rosa (della famiglia pilastro della Franciacorta, proprietaria di Bellavista e Contadi Castaldi) e Alessandro Cattelan, conduttore tv e radiofonico. Il locale servirà hamburger preparati con la carne di Dario Cecchini, uno dei più famosi macellai toscani, titolare della piccola bottega di Panzano in Chianti, meta dei turisti buongustai di tutto il mondo.

Claudio Santamaria. Andrea Pirlo e Antonella Clerici alla festa di inaugurazione di Quintalino a Milano

Vip alla festa

L’apertura di oggi pomeriggio è stata anticipata, nella serata di ieri, da un festa d’inaugurazione con una piccola parata di vip: da Antonella Clerici ad Andrea Pirlo, passando per Claudio Santamaria e Gianluca Gazzoli.

Il nome e com’è nata l’idea

Il nome del locale deriva dal fratello maggiore “Quintale”, il ristorante di Erbusco aperto da De Rosa specializzato nella carne di Dario Cecchini. Com’è nata l’idea di questo nuovo fast food, che sorge accanto all’ex cinema Orchidea, a due passi dall’Università Cattolica, lo ha spiegato lo stesso Cattelan su Instagram.

La telefonata

Il conduttore televisivo ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da Francesco Panella in cui gli chiedeva di passare dal suo ristorante. Durante la cena conosce la famiglia De Rosa. “Due giorni dopo mi richiama: Ciao Ale sono ancora Francesco Panella sai le persone che ti ho presentato? Vorrei aprire insieme a loro un posto a Milano che faccia gli hamburger più buoni del mondo abbinati al loro eccezionale vino della Franciacorta”. “Ottimo ci verrò sicuramente, adoro gli hamburger”, è stata la risposta di Cattelan. “No, in realtà volevamo chiederti se ti andasse di essere il nostro direttore creativo”, la proposta di Panella. “Mah sai, non so, la ristorazione non è il mio mondo...”, il dubbio del presentatore.

“Non ti preoccupare per quello ci siamo io, Vittorio de Rosa che è la persona più focused che abbia mai conosciuto, abbiamo la carne di Dario Cecchini e il pane del Forno Follador. Tu puoi mettere qualche idea delle tue qua e la”. “Ma se accetto poi posso mangiare i panini gratis?”, ha chiesto Cattelan all’esperto di ristorazione romano. “Beh si, con moderazione, ma sì”, la risposta di Panella. “Ok ci sto!”, la decisione finale di Cattelan.

Il menù: piatti e prezzi

Il locale propone un menu cortissimo, formato da solo 4 varianti di hamburger (chiamati Uno, Due, Tre e Quattro): la versione base con cremoso al parmigiano 18 mesi e chutney al pomodoro; con salsa ai quattro formaggi più guanciale croccante; la versione con maionese al pepe verde e radicchio trevigiano al forno e marinato; e quella con una crema piccante sposata con il finocchio in agrodolce. Le salse sono preparate dalle cucine del Quintale di Erbusco. Ogni panino costa 12 euro.

Come antipasti toast di fegato o di salsiccia, a 6 euro, e di controno le patatine fritte (4 euro) in versione classica o cacio e pepe.