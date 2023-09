Quindicenne su auto rubata a Milano: denunciato

I carabinieri hanno immediatamente notato quel ragazzino alla guida e hanno subito pensato che fosse troppo giovane per avere 18 anni e di conseguenza per aver già conseguito la patente. E in effetti l’apparenza non ha tradito: il baby conducente aveva appena 15 anni, compiuti nel mese di marzo. Non basta: è bastato un controllo nelle banche dati delle forze dell’ordine per scoprire che poco prima era stata inserita una denuncia di furto della macchina, una Ford Focus, rubata in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio; proprio lo stesso quartiere in cui il minorenne vive insieme ai genitori, entrambi nomadi originari dell’ex Jugoslavia.

Di conseguenza, i militari della Tenenza di Rozzano, che hanno intercettato il quindicenne al volante attorno alle 23 di mercoledì poco fuori Milano, lo hanno denunciato a piede libero per l’ipotesi di reato di ricettazione, per poi riaffidarlo a padre e madre. Al termine degli accertamenti investigativi del caso, gli investigatori dell’Arma hanno restituito l’auto al legittimo proprietario.