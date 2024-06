Questa mattina in piazza Foglia il mercato di “Campagna amica“

Tutto il bello di una spesa sostenibile. Il mercato “Campagna amica“ della Coldiretti arriva oggi in piazza Foglia con le sue bancarelle di prodotti a chilometro zero. Dalle 8 alle 13 sarà possibile acquistare frutta e verdura di stagione, salumi e formaggi e tanti altri alimenti nati dall’impegno e dalla passione degli imprenditori agricoli locali, che ne garantiscono l’origine e la qualità. L’iniziativa s’inserisce in un’ottica di valorizzazione dei prodotti e delle attività del territorio.