Quattro sportelli offrono aiuto agli over 60

Quattro sportelli dedicati agli over 60 negli hub del territorio. L’iniziativa parte in questi giorni, è intitolata “Ccc per una comunità di cooperazione e condivisione“ e coinvolgerà i territori di Bollate, Cascina Nuova, Novate, Senago, Solaro, Garbagnate e Cesate. Il progetto è finanziato da Fondazione comunitaria Nord Milano onlus, Koinè cooperativa sociale e i partner sono Sir – Solidarietà in rete, Spazio giovani – Impresa sociale, Intrecci cooperativa sociale. Sono previste fin da subito azioni per coinvolgere la rete delle realtà locali, attraverso enti, associazioni e gruppi informali.

Gli sportelli gratuiti già disponibili sono quello informativo per l’orientamento alle risorse e ai servizi del territorio, lo sportello Spid per aiutare a fare richiesta e supportare nell’utilizzo, lo sportello digitale per un aiuto nell’utilizzo di base degli strumenti informatici e nell’accesso ai principali portali della pubblica amministrazione, oltre allo sportello bonus affitto pensionati, come supporto alla compilazione della domanda. Gli sportelli sono attivi gratuitamente su prenotazione negli Hub Rica del territorio. A Cascina del Sole il numero è 331.6673644 e l’indirizzo mail hubcascinadelsole@gmail.com, lo sportello di via Monte Grappa 2 è attivo il lunedì 15.30-18.30 e il giovedì 10-13, a Cesate in via Donizetti 352, il numero è 380.8652399, mail hubcesate@gmail.com, aperto lunedì 15.30-18.30 e venerdì 10-13. A Garbagnate in via Cagella, angolo Vismara martedì 10-13 e 14.30-18, mercoledì 14.30-18.30 (hubgarbagnate@coopintrecci.it, 366.7562587). A Novate in via Roma 2 martedì 15-18, giovedì 10-13, (hubnovate@gmail.com 348.6517049). A Senago in via Mantica 16 mercoledì 15-18, venerdì 10-13 (hubsenago@gmail.com, telefono 348.6517049). Davide Falco