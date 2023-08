Quattro rapine nella notte Banditi da corso Como a Certosa Tra le vittime due ragazze russe

di Marianna Vazzana

MILANO

Quattro rapine nella notte tra domenica e lunedì, in più quartieri della città. Il primo a finire nel mirino dei banditi è stato il titolare egiziano di 48 anni di un Internet point di via Padova, aggredito e derubato da quattro ragazzi. Alle 20.30 sono entrati nella sua attività aggirandosi tra postazioni e vetrine senza chiedere nulla. Quando il proprietario li ha invitati a uscire, gli hanno bloccato le braccia e hanno rubato due Samsung e un iPhone. Poi la fuga. Ma il quarantottenne ha chiamato la polizia e si è messo a inseguire il gruppo fino all’incrocio con via Toselli, fino a quando i quattro non gli hanno lanciato addosso bottiglie di vetro colpendolo a un braccio e al volto, causandogli ferite al labbro inferiore e la lesione di un dente. L’uomo è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale San Raffaele. Intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale.

All’1.35, il titolare del bar della stazione Certosa, un uomo cinese di 33 anni, ha ricevuto un alert sul cellulare: qualcuno si era intrufolato nel locale. Una volta sul posto ha visto scappare i ladri con il suo apparecchio cambiamonete, che a suo dire conteneva circa 3mila euro, e pure lui si è messo all’inseguimento, notando che stavano per salire su un’utilitaria. Poi è scattata la minaccia: "Se non ti allontani, ti prendiamo a pugni". E ha desistito. Sul posto è intervenuta una Volante del commissariato Quarto Oggiaro, che sta indagando.

Poco prima delle 3, invece, due ragazze russe di 24 e 22 anni che passeggiavano in via De Cristoforis, non lontano dai locali di corso Como, sono state avvicinate da due uomini descritti come nordafricani che le hanno aggredite. A una hanno rubato la borsetta con dentro il cellulare, 150 euro e la carta di credito; all’altra hanno strappato di mano l’iPhone. Le due vittime hanno reagito inseguendo i rapinatori ma sono state buttate a terra. A dare l’allarme, il custode di un condominio attirato dalle loro urla, e sul posto è intervenuta una volante del commissariato Garibaldi-Venezia. Le due sono state trasportate in codice verde al Policlinico. Quarto episodio al Gallaratese: alle 4.20, un ventenne egiziano è stato rapinato in via Falck, Gallaratese. Il ragazzo ha raccontato ai poliziotti del commissariato Bonola di essere stato colpito con calci e pugni da tre marocchini che lo hanno derubato di orologio e catenina, per un valore di 400 euro. È stato accompagnato in codice verde al San Carlo.