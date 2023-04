Quasi 4mila gli interventi dal 2017 a oggi

Dal momento della sua nascita, quasi sei anni fa, la caserma dei vigili del fuoco di Melegnano ha portato a termine un totale di 3.856 interventi (circa 150 quelli eseguiti dall’inizio dell’anno ad oggi). Un ventaglio di attività ampio e articolato, che non riguarda solo il contrasto agli incendi, ma anche l’assistenza in caso di incidenti stradali, fughe di gas, edifici pericolanti, soccorso ad animali in difficoltà. Formata da personale totalmente volontario, con una trentina di persone che si alternano nei turni, la caserma di viale Repubblica assicura la copertura delle notti e dell’intero fine settimana. Il territorio di competenza è quello del Melegnanese, al confine col Lodigiano e la provincia di Pavia. A sostenere l’attività delle squadre di soccorso è l’associazione Amici dei pompieri di Melegnano, che con varie iniziative cerca di raccogliere fondi per incrementare attrezzature e dotazioni del distaccamento. Il prossimo obiettivo è l’acquisto di un mezzo attrezzato per il soccorso tecnico in caso di maltempo e incidenti stradali.

Di recente la rete del soccorso del Sud-Est Milanese si è arricchita di un nuovo distaccamento di vigili del fuoco volontari, quello di Peschiera Borromeo. Inaugurato il 24 febbraio, è stato realizzato in via Carducci, nella stessa area che già ospita il comando dei vigili e la protezione civile.

A.Z.