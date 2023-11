Quarto Oggiaro, sequestrate 240 dosi di cocaina: arrestati per spaccio tre uomini

Beccati con più di un etto di cocaina e quasi diecimila euro in contanti. Per questo un ragazzo di 21 anni e due uomini di 42 e 49 anni sono stati arrestati lunedì pomeriggio dalla polizia di Milano. Hanno tutti precedenti e sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’arresto è avvenuto intorno alle 14. Gli agenti della squadra investigativa di Comasina stavano controllando un appartamento di Quarto Oggiaro usato come base di spaccio dal quarantaduenne. A un certo punti le altre due persone poi arrestate sono entrate. Quando tutti e tre sono usciti i poliziotti si sono avvicinati, il ventunenne ha lanciato una busta trasparente dalla cucina che conteneva diverse bustine di droga.

Dopo le perquisizioni, gli agenti hanno trovato e sequestrato 120 grammi di cocaina suddivisa in 240 dosi, 9380 euro in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio della sostanza e materiale per il confezionamento.