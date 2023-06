Quando lo sport parla di inclusione: alla Fair Play Arena la festa della No League Social Games

Milano – Dopo più di 80 partite e altrettante ore di attività sportiva giocata, con centinaia di ragazze e ragazzi dei Centri di Aggregazione Giovanile e decine di arbitri del Comitato di Milano di Uisp coinvolti, la No League Social Games sta volgendo al termine con una giornata di festa e partite finali alla Fair Play Arena di Gorla. Venerdì 9 giugno, dalle 15 fino a mezzanotte, la Fair Play Arena di Via Giulio Bechi 2 a Milano sarà infatti il palcoscenico della grande festa dello sport della No League.

Centinaia di ragazzi dei Centri di Aggregazione Giovanili dei Municipi di Milano si troveranno, nel segno dello sport e dell’inclusione, per coronare un percorso che li ha visti coinvolti durante tutta la passata stagione sportiva in tornei di calcio e volley e che ha permesso a ragazze e ragazzi di numerosi quartieri della città di conoscersi e condividere esperienze grazie allo sport. La No League, da quando è nata, ha coinvolto infatti 24 tra Centri Giovani, Comunità per minori e progetti di accoglienza minori stranieri di Milano.

Un momento di sport e integrazione giovanile alla No League social games

Dando a questi ragazzi l’opportunità, tramite lo sport, di intraprendere percorsi educativi e formativi volti all’integrazione e inclusione sociale. “No League Social Games dal 2011 testimonia come lo sport unisce persone di tutte le culture, etnie e orientamenti sessuali, e questa stagione è stata un'opportunità per dimostrarlo ancora una volta. – spiega Luca Colombo, del Comitato di Uisp di Milano, partner del progetto - Le ragazze e i ragazzi, gli educatori, gli arbitri e i tifosi hanno lavorato insieme per creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti, nessuno escluso e nel fine settimana dal 9 all’11 giugno festeggeremo insieme questi risultati.”

Un momento di sport e integrazione giovanile alla No League social games

Oltre alla giornata di venerdì 9 giugno, i festeggiamenti alla Fair Play Arena di Gorla dureranno infatti anche l’intero fine settimana. Sabato 10 giugno si terranno la No League Gorla Cup e il NLC 23 Tournament. Domenica 11 giugno si terrà il torneo No League Mamas&Mister VS Girlz&Papas e la Festa della Scuola No League. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare alla grande festa della No League. Per maggiori informazioni sulle giornate: https://noleague.wixsite.com/home