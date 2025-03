Quando i gioielli sono un viaggio da raccontare

Oliva

Ci sono luoghi a Milano che non sono semplici negozi, ma piccoli mondi fatti di storie, idee e visioni. Da quarant’anni, Rubinia è un brand di gioielleria artigianale e sostenibile, che incarna il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, portando avanti una filosofia basata su artigianalità, personalizzazione e rispetto per l’ambiente. Fondato nel 1985, oggi è guidato da Roberto Ricci, anima creativa, e da sua figlia Francesca, responsabile marketing e comunicazione. Ogni gioiello è realizzato con oro e argento etici e certificati, diamanti di laboratorio e packaging sostenibili come l’AppleSkin, un materiale innovativo derivato dalle mele. Ma ciò che rende Rubinia un marchio unico è la capacità di trasformare ogni pezzo in un racconto personale, un gioiello che non è solo un ornamento, ma un sigillo di emozioni. Le sue collezioni iconiche, Filodellavita e Filodamore, ne sono la massima espressione. La prima rappresenta l’intreccio della vita, una storia da scrivere e da arricchire nel tempo. La seconda nasce da un ricordo d’infanzia di Ricci, quando la nonna gli ripeteva di "fare ogni cosa con un filo d’amore". Visitare la boutique in via Monti non è solo un’esperienza di shopping, ma un viaggio nella creatività artigianale. Oggi il mondo della gioielleria sta vivendo una trasformazione radicale, la sfida è reinventarsi e Rubinia ha scelto di farlo con due progetti rivoluzionari. Il primo è Rubinia Classroom, programma di formazione triennale per i suoi 350 rivenditori, per condividere conoscenze e strategie di vendita, con l’obiettivo di trasformare il gioielliere in un consulente, un narratore di storie. Il secondo progetto riguarda l’innovazione nei materiali: una campagna di crowdfunding per avviare la produzione di una nuova linea di bracciali in titanio e diamanti etici. Una parte del ricavato sarà destinata a un’associazione che sostiene l’empowerment femminile. In un’epoca in cui il valore di un gioiello non si misura solo nella preziosità del materiale, ma nel racconto che porta con sé, Rubinia dimostra che il vero lusso è avere una storia da raccontare.

Rubinia - via Vincenzo Monti, 26