Pupi Solari, festa per il funerale

Le sue ultime volontà sono state: "Fate una festa nella mia piazza quando non ci sarò più. Niente tristezza, solo allegria". Così Pupi Solari, la Signora della moda per bambino, morta a 97 anni il 24 aprile scorso, ha detto ai suoi eredi. Detto, fatto. Ieri piazza Tommaseo si è animata con le voci e i sorrisi dei bambini, accolti da un banchetto di goloserie davanti alla storica boutique del “made in Milan“. "Mia nonna - racconta Margherita Host, 31 anni, nipote di Pupi Solari e ora direttrice creativa nel negozio- ha sempre amato festeggiare e presto faremo una cerimonia in suo onore. Oltre all’amore per la moda, mia nonna mi ha lasciato come eredità anche l’amore per queste occasioni conviviali di ritrovo e di festa. E anche se lei quest’anno non c’è più, è come se fosse qui a festeggiare insieme a noi come ai vecchi tempi". V.F.