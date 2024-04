"Punto d’incontro" sull’autismo. Convegno, idee, iniziative e rilancio del progetto Casa Eden

"Tutti i bambini con autismo diventano adulti con autismo. Occorrono uno sguardo e un progetto di vita". Uno sguardo "da vicino" sull’autismo al centro di un convegno che ha aperto ieri al Teatro Giglio, ufficialmente, le iniziative del quarantennale della corazzata pro disabili Punto d’Incontro Onlus. Un convegno per parlare, ancora una volta, di Casa Eden, quella che sarà, dal 2025, a Vaprio, la prima "grande" struttura con residenza e centro diurno per autistici. Per fornire informazioni sulle attività dei servizi territoriali. E per raccogliere voci e contributi di chi all’autismo dedica studio, ricerca, fondi. Fra le voci quella di Roberto Cavagnola, psicologo e psicoterapeuta, dirigente sanitario e analista del comportamento alla Fondazione Sospiro onlus di Cremona; quelle di Raffaella Raimondi e Susanna Premate, operatrici nei servizi Npia (Servizio Neuropsichiatrico Infanzia e Adolescenza) dell’Asst che sull’autismo portano avanti attività e progetti; ancora quelle di Oreste Ferrari Ginevra, neuropsichiatra della Fondazione don Gnocchi, della psicologa Maria Gil Monterrubio, di Giuseppe Passarello, coordinatore dei servizi per l’autismo alla Punto d’Incontro.

Sul palco Vittorio Caglio, fondatore della Punto, il presidente della coop Vincenzo Baioni, Carmen Gigliotti referente autismo per Anffas Martesana, Emanuele Monti, presidente della commissione regionale sanità, Emma Buro, assessore alla Disabilità. E, primo fra i primi, l’imprenditore Franco Baroncini, presidente della Fondazione BFZ onlus "titolare" del progetto Casa Eden: cantiere da 12mila metri cubi di edificio, progetto da 30 posti da centro diurno e 20 di residenza, 6 milioni di investimento. "Vogliamo una realtà grande, di respiro europeo. Costa molto. Fruiremo di ogni possibilità. Ma serve anche la solidarietà". In Italia un bimbo su 77, fra i 7 e i 9 anni, denota un disturbo dello spettro autistico. E sui 1914 accessi al servizio Npia di Gorgonzola, dato aggiornato al 2023, il 19%, circa 346 richieste, è stato per sospetto autismo. I progetti in itinere molti, l’obiettivo la rete. Nella "lectio" del luminare Cavagnola lo sguardo "live span", progetto di vita. L’autismo nell’infanzia, la boa difficile dell’adolescenza. La grande sfida: "Trovare l’equilibrio fra richiesta del contesto e problematicità della persona".