Il punk? È vivo e fa festa al Magnolia. Per i 25 anni di Punkadeka.it salgono sul palco i pionieri del genere

Milano – Un quarto di secolo. Punkadeka.it festeggia 25 anni con un grande evento al Magnolia di Segrate domenica primo settembre e questo rappresenta già un dato di fatto fondamentale: il punk italiano non solo non è morto, ma gode anche di ottima salute. Un evento che vedrà alternarsi sul palco nomi notissimi della scena punk rock mondiale. Basti pensare agli Uk Subs, che possono a buon diritto essere considerati i pionieri del Chaos punk. E che hanno ispirato, fra gli altri, gruppi come i Rancid e i Guns n’ Roses. Oltre agli Uk Subs, sul palco del Magnolia saliranno i The Chisel, i Bull Brigade, i The Manages, i Sud Disorder, i Bad Frog e i The Rubber Room. Una festa per appassionati, ma anche un’occasione per conoscere il mondo del punk italiano e internazionale.

Un evento che ripercorrerà anche i primi 25 anni di Punkadeka.it, magazine online che è diventato un vero punto di riferimento per musicisti e appassionati del genere e che nel corso di questi quasi tre decenni ha fatto conoscere moltissime realtà musicali italiane e non solo al pubblico. Nel corso di questi 25 anni, Punkadeka ha dato spazio non soltanto alle band più note e affermate del punk rock, ma ha cercato anche di valorizzare gruppi emergenti e meno conosciuti facendoli conoscere anche al grande pubblico.

“In un panorama post-apocalittico, in un mondo in cui la musica ha sempre meno importanza, i dischi non esistono più, i live sono sempre meno frequentati e il punk è tornato ad essere la nicchia di una nicchia, quella webzine è ancora qui. Attraverso 25 anni di alti, bassi, trionfi e terremoti è ancora qui, a festeggiare un traguardo che sembrava impossibile, a dare ancora voce a quelle poche realtà rimaste a fronteggiare l’avanzata del nulla cosmico” spiegano gli organizzatori del Punkadeka Festival. Che testimoniano quanto non sia stato semplice attraversare 25 anni di cambiamenti di ogni genere. Un quarto di secolo durante il quale, però, ad aver sempre caratterizzato il mondo di Punkadeka è sempre stata la passione per la musica e per il movimento culturale punk. Tutto questo si potrà ritrovare anche nel festival al Magnolia di Segrate. Un evento al quale sono attesi moltissimi appassionati, ma anche tanti musicisti. E proprio questa è la particolarità di questa manifestazione: viene abbattuta la divisione fra chi sta sul palco e chi ama ascoltare il punk rock proprio per un’occasione speciale.

Musica, ma non solo: durante il Punkadeka Festival uno spazio sarà dedicato anche anche al mondo dell’arte e della creatività che va oltre le note: Jet4, nome noto della street art italiana ormai dal 1988 ed esponente di spicco delle crew ‘S13’ e ‘DMT’ proporrà un’esibizione artistica dal vivo proprio durante la manifestazione. Sarà possibile visitare inoltre installazioni, mostre e partecipare ad eventi artistici e che riguardano la cultura punk e street. Durante la giornata si potrà anche mangiare. Sarà infatti presente e attivo un punto ristoro. I biglietti per la manifestazione, che si svolgerà domenica 1 settembre a partire dalle 17, sono già in vendita sui circuiti delle piattaforme online al costo di 33 euro l’uno.