Pullman a fuoco in galleria sulla A12: a bordo un gruppo di turisti milanesi. Come stanno

Pullman a fuoco nella galleria sulla A12: a bordo, secondo le prime informazioni, c’era un gruppo di turisti milanesi, di ritorno da una gita alle Cinque Terre.

Il bilancio

Al momento sono 37 le persone trasportate negli ospedali genovesi di San Martino, Galliera e Villa Scassi dopo che, nella galleria sulla A12, tra i caselli di Recco e Genova Nervi in direzione Genova, un pullman ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la colonna mobile della Protezione civile regionale.

Sul veicolo avvolto dalle fiamme, secondo le prime informazioni, viaggiavano 35 persone, turisti milanesi che stavano tornando a Milano. Di questi almeno 25 sono rimasti intossicati. Fra le persone accompagnate in ospedale, anche una donna incinta e un bimbo, nessuno dei due in gravi condizioni.

Traffico interrotto

L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni con uscite obbligate a Recco per chi proviene da Livorno e a Nervi per chi arriva da Genova. Autostrade per l'Italia in una nota ha poi chiesto "assolutamente di differire o procrastinare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure in quanto autostrada a Nervi; percorso inverso per chi procede in direzione di Livorno. La risoluzione di questo evento non sarà di breve durata e la via Aurelia non potrebbe sopportare una mole di traffico sempre più imponente”.