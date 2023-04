Pulizie salate Gli eco-attivisti: e lo smog allora?

"La vernice è identica a quella utilizzata per imbrattare il Teatro alla Scala e la scultura del “dito medio” di Cattelan in piazza Affari. Non è di sicuro un imbrattamento permanente". Quanto al fatto che per rimuoverla, come evidenziato dal Comune nei giorni scorsi e ribadito giovedì dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, servirà comunque un intervento di restauro a spese della collettività, la risposta è pronta: "Quanti soldi ci vogliono per ripulire i monumenti rovinati dallo smog e dalle piogge acide? Questo dovrebbe creare scalpore, non la nostra vernice", afferma Maria Letizia Ruello, attivista di Ultima generazione.M.V.