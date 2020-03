Milano, 19 marzo 2020 - È fuggito al posto di blocco delle Fiamme gialle, a bordo di un'auto rubata, e dopo avere percorso diverse vie del centro di Milano, la notte scorsa ha terminato la sua folle corsa in via Ripamonti, andando a sbattere sui paletti del marciapiede dopo avere perso il controllo del mezzo. Infine, ha anche provato a scappare a piedi, prima di essere bloccato dai di finanzieri del Gruppo pronto impiego di Milano.

L'uomo, italiano, è stato denunciato oltre che per il fatto di essere fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo della Guardia di finanza di Milano è avvenuto nell'ambito delle misure previste dai decreti per contenere la diffusione del Covid-19. Prima di essere fermato all'altezza di via Ripamonti, l'uomo aveva percorso diverse vie del centro cittadino, tra corso Italia e corso di Porta Romana. Durante la sua folle corsa, ha anche rotto il semiasse della macchina (risultata rubata la sera stessa a una donna milanese) quando le ruote si sono incastrate sui binari del tram.