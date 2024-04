Prova a svaligiare il furgone in sosta dell’ufficio tecnico. Inseguito e bloccato

La polizia locale blocca un pluripregiudicato. Intercettato da una pattuglia in via Roma, è fuggito fino a Lacchiarella, dove è stato fermato in via Falcone. Denunciato per ricettazione e per il possesso di arnesi da scasso. L’uomo ha tentato un furto di attrezzi nel Fiorino in dotazione all’ufficio tecnico comunale, posteggiato in via Roma a Basiglio. Avvistato però dall’addetto alla manutenzione dell’ente, è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale e inseguito fino a Lacchiarella. Qui è stato bloccato anche dai carabinieri nei pressi del supermercato Conad di via Falcone. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era a bordo di una Citroën Berlingo all’interno della quale i militari hanno rinvenuto diversi oggetti che verranno inventariati per verificare se sono di origine furtiva. Risulterebbe responsabile di alcuni reati compiuti a Basiglio, Opera, Lacchiarella e in altri Comuni della zona. Mas.Sag.