Protezione civile verde in sicurezza a Bresso: volontari in azione

Volontari della Protezione civile in azione, lo scorso weekend, per mettere in sicurezza piazze, rondò e strade vicino alle scuole. Come alla grande rotonda tra le vie Gramsci, XX Settembre, Strada e Clerici, dove sono stati tagliati gli arbusti e le erbacce per consentire la visibilità dell’incrocio; nel parchetto della centrale piazza Immacolata, invece, sono stati rimossi i rami dei pini caduti: tagliati i rami pericolanti delle piante vicino alla scuola di via Marconi. G.N.