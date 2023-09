Protezione civile, sede inaugurata. Si completa il Polo della sicurezza

Tra premiazioni e foto storiche, ieri mattina è stata inaugurata la nuova sede della protezione civile nella giornata dedicata a san Pio di Petralcina, patrono delle associazioni di volontariato. Il gruppo ha già traslocato dalla sistemazione storica di via Portogallo, per prendere casa nel capannone di via Boccaccio, proprio accanto al comando della polizia locale, completando in questo modo il Polo della sicurezza che era stato avviato dalla vecchia amministrazione di Angelo Rocchi.

"Il nostro gruppo è stato fondato nel 1999, quando si è fatta viva l’esigenza di proteggersi dalle situazioni di emergenza – ha ricordato il responsabile Luca Martinelli, da 24 anni nel corpo –. Siamo sempre stati presenti in questi anni: dalle esondazioni del Lambro al supporto durante il Covid fino alle attività di supporto alla polizia locale durante le manifestazioni. Il grazie più grande va ai volontari, uniti dal coraggio e dalla volontà di aiutare gli altri. Siamo pronti per le prossime sfide".

E proprio ai componenti del gruppo colognese – incluso lo stesso Martinelli – è stata consegnata una targa, per l’impegno e la passione. "Queste persone sono una risorsa per il nostro territorio, sempre in prima linea durante gli eventi calamitosi anche recenti – ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Alessandro Del Corno –. Questa inaugurazione vuole essere non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per strutturare un gruppo che sarà sempre più essenziale per affrontare le nuove sfide, a cominciare da quelle ambientali e climatiche".

In questa mattinata di festa, non sono mancate però le note polemiche. "Il completamento di questo progetto e di questa sede è iniziato anni fa, con l’avvio del Polo della sicurezza. Questo, però, deve essere un momento di orgoglio per tutta la città e non una medaglia politica da litigarsi", ha commentato il sindaco Stefano Zanelli.