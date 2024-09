Protezione civile all’opera. Salvata dai vigili del fuoco coppia di anziani disabili bloccata nel seminterrato

Una coppia di anziani disabili bloccata nel seminterrato allagato soccorsa dai vigili del fuoco. E poi strade chiuse e seminterrati allagati. I danni del maltempo si sono avvertiti anche a Peschiera Borromeo, dove gli agenti della polizia locale e i nuclei della protezione civile sono stati chiamati a un super lavoro.

Tra gli interventi più rilevanti si segnala quello dei vigili del fuoco, arrivati dalla sede di Melegnano per prestare soccorso a un’anziana coppia di coniugi di Mezzate. I due – lei 85 anni, ipovedente; lui 90 anni, con bombola a ossigeno – erano rimasti intrappolati nel seminterrato della loro abitazione, una casa indipendente in via Buzzoni-Nigra. Il locale si era allagato e la coppia si trovava in difficoltà; è stato il figlio a dare l’allarme e a far scattare i soccorsi. All’arrivo dei pompieri gli anziani sono stati tratti in salvo: le loro condizioni di salute erano buone, tanto che non si è reso necessario ricorrere a cure mediche. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a liberare il seminterrato dall’acqua, così da rendere nuovamente agibile l’abitazione. L’episodio di Mezzate non è un caso isolato: abitazioni con scantinati e locali allagati, oltre a temporanei black-out, si segnalavano in più aree della città. Sempre a Peschiera, in seguito agli allagamenti che si sono verificati nel quartiere milanese di Ponte Lambro, è stata disposta la chiusura di via Archimede, strada che costeggia la frazione di Linate. Chiusa anche la provinciale Mirazzano-Vimodrone, a causa dell’esondazione di una roggia. Per lo stesso motivo è stata interdetta al traffico parte della strada di accesso al castello Borromeo.

Sulla Paullese si è reso necessario chiudere in entrambe le direzioni di marcia la galleria all’altezza di Mediglia. L’intervento, in questo caso, è stato disposto da Città metropolitana. A San Donato la polizia locale ha provveduto a chiudere il sottopasso di via Lama e l’intersezione della Paullese con le vie Kennedy e Marignano.