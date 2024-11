San Siro, i comitati “sì Meazza” fischiano Sala in consiglio comunale

Milano, 11 novembre 2024 – I comitati anti-demolizione di San Siro sventolano il cartellino rosso al sindaco Giuseppe Sala.

La protesta del comitato "Sì Meazza" in consiglio comunale

Oggi pomeriggio, lunedì 11 novembre, i cittadini si sono ritrovati nell’aula del consiglio comunale dove era previsto l’intervento del primo cittadino, che ha relazionato l’assemblea sulla manifestazione d’interesse avanzata da Inter e Milan per l’acquisto dell’impianto e delle aree circostanti.

Al termine del discorso di Sala diversi cittadini alloggiati nell'area a loro dedicata si sono alzati in piedi fischiando e impugnando cartellini rossi con la scritta "Sì Meazza". "Vergogna, è un bene pubblico, non è roba tua" hanno urlato alcuni mentre altri hanno sollevato un cartello: "Non vogliamo un altro stadio, ristrutturare il Meazza si può".

Gli agenti della polizia locale hanno avuto il loro bel daffare a contenere l’impeto dell’agguerrita pattuglia di contestatori.