Prosegue la protesta per portare il tram 24 fino allo Ieo

Anche Opera protesta per il Tpl contro i disservizi delle linee di autobus extraurbane Z, ma anche per il mancato prolungamento del tram 24 e per la M6. "Il nostro problema - dichiara l’ex sindaco Ettore Fusco - non è solo quello delle linee Z, che servono anche Opera senza rispettare corse e orari, ma anche la mancanza di un collegamento efficiente con Milano, nonostante siamo un comune confinante. Da tempo si chiede di estendere il tram 24 fino a Locate, per collegare la stazione ferroviaria con Milano attraversando Opera, ma il capoluogo si oppone. Addirittura - prosegue Fusco - si rifiutano di prolungare almeno le rotaie fino a Noverasco ora che il tram sarà esteso fino all’ospedale oncologico Ieo. In pratica realizzeranno poco più di un km di percorso ferrato quando con circa 3 km sarebbero arrivati almeno al confine con Opera servendo non solo la nostra città, ma anche una buona fetta di sud Milano".

L’ex sindaco che è già stato presentato come candidato dell’intera coalizione di centrodestra alle elezioni di maggio, evidenzia la necessità di una linea metropolitana dopo la mancata realizzazione della stazione della S13 nel quartiere Zerbo. Una linea che doveva essere finanziata con fondi Pnrr, ma è sfumata con l’amministrazione comunale appena commissariata poiché da questa ritenuta non utile per gli operesi. "Milano non vuole attestare a Opera la futura M6 - conclude Fusco - e così lavoriamo con il Governo affinché lo Stato faccia capire al sindaco della Città Metropolitana che, se vuole fondi per salvare il suo bilancio, deve pensare anche al resto della provincia di Milano". Mas.Sag.