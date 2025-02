Lavori per il prolungamento del 24: "Resteranno mercato e ricicleria?"

Cominceranno tra poco i lavori per prolungare il tram 24 fino allo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia. I residenti del Vigentino però si domandano che fine faranno i servizi oggi ospitati sull’area dell’attuale capolinea in via Ripamonti: il mercatino di Campagna Amica e la Ricicleria temporanea. "Saranno spostati altrove?". Risponde il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese: "Abbiamo contattato i vari assessorati competenti per verificare l’effettiva situazione e al momento non è previsto nessuno spostamento ma al tempo stesso non si può ancora escludere del tutto questa evenienza". Al momento, quindi, tutto resta così com’è e l’intenzione è mantenere entrambi i servizi, sia durante il cantiere e sia a lavori ultimati. Il mercatino di Campagna Amica si tiene ogni sabato mattina, "gli uffici del settore Agricoltura del Comune su nostra segnalazione si sono procurati il progetto e nei prossimi giorni faranno il punto per escludere o meno il trasloco. Al momento non è detto che sia incompatibile nella posizione attuale. Nel caso in cui fosse necessario trasferirlo, la mia proposta è quella di spostarlo in via Antegnati, a pochi passi", dice Carapellese. La Ricicleria temporanea è ogni sabato e domenica nello stesso parcheggio. "I dirigenti di Amsa stanno verificando la possibilità di poter lasciare il servizio nello stesso luogo e ci sono le condizioni perché tale scelta venga confermata, si tratta solo di verificare la congruità degli spazi di manovra per i mezzi in entrata e uscita.

M.V.