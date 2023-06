Proposta di Intitolare Corso Europa a Silvio Berlusconi, Cologno Monzese Divisa

COLOGNO MONZESE

Tra i fischi e le urla dell’aula, è stata presentata la proposta di intitolare corso Europa a Silvio Berlusconi. "Insieme a Forza Italia e all’ex sindaco Angelo Rocchi, avvieremo una raccolta firme per cambiare la denominazione di quella strada in viale Berlusconi - ha annunciato Giuseppe Di Bari (nella foto), FdI -. Sappiamo benissimo che ci vorrà la dispensa della Prefettura, ma il limite dei 10 anni dalla morte può essere anche derogato in caso di personaggi di rilevanza pubblica. Non so se ci vorranno uno o 10 anni ma quella strada sarà dedicata al Presidente". "Non dobbiamo dimenticare che quel pezzo di città, dove c’è Mediaset, è stata riqualificato grazie alle risorse del gruppo imprenditoriale". Sulla stessa linea Tiziana Iafelice di Forza Italia. "A Cologno sono stati creati posti di lavoro". La.La.