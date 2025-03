Pronto l’asilo modello. Cernusco apre la strada

Pronto l’asilo Nzeb, zero emissioni con pareti in legno e tanta luce. Ospiterà 70 piccoli, anziché i 55 di oggi. La grande opera, finanziata dal Pnrr a Cernusco con 2,3 milioni di euro, apre le porte alla gente. Sabato il taglio del nastro, famiglie e curiosi potranno regalarsi il tour nelle nuove classi. "In estate sono state completate le strutture portanti, poi è stata la volta degli impianti – spiega Alessandro Galbiati, assessore ai Lavori pubblici –. Consegniamo alla città un complesso moderno e funzionale, a elevata efficienza energetica".

Un investimento sui genitori per aiutare la conciliazione casa-lavoro che l’asilo più capiente promette di facilitare. Un obiettivo primario, tanto che, per costruire, ai soldi del Piano di ripresa e resilienza l’amministrazione ha aggiunto fondi propri, altri 440mila euro. L’avvio dei lavori risale all’autunno 2023. Lo stabile sostituirà il vecchio asilo, lì vicino, ma avrà il 27% di posti in più. L’immobile è sempre nel cuore del quartiere Tre Torri, ma un po’ più in là di dove previsto inizialmente, e cioè nel giardino della scuola elementare, un’opzione che non era piaciuta ai genitori. Per questo la Giunta aveva trovato un’alternativa salva-tutto: gli esterni della primaria che nessuno voleva sacrificare e il polo di cura per piccolissimi incaricato di dare una mano a più coppie alle prese con la nascita di un figlio". Alla cerimonia si potranno visitare gli spazi realizzati in ossequio ai principi della sostenibilità e del comfort. L’offerta sale così nel complesso a oltre 170 posti, a disposizione ci sono anche altre due strutture in via Lazzati e in via Buonarroti. L’indagine annuale sul gradimento dei servizi per l’infanzia ha laureato i nidi campioni con il 90% dei consensi da parte di mamme e papà, un risultato lusinghiero per l’indagine a tappeto che promuove il Comune. L’88% è soddisfatto anche del livello di igiene, l’84% del progetto educativo, cuore dell’offerta, che schizza al 92% quando si chiede di valutare l’autonomia dei bambini. Numeri destinati a crescere con l’arrivo del nuovo asilo appena ultimato, secondo la tabella di marcia, tutto è andato come previsto. Appuntamento con la novità a sabato alle 14.30 in via Sant’Ambrogio-via Don Milani.