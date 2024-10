Pronti 1.800 nuovi cestini dei rifiuti. In un anno 36mila multe agli incivili

A Milano nell’ultimo anno, Amsa in accordo con il Comune di Milano, ha messo su strada il 12% in più di cestini e cestoni per la raccolta di rifiuti: si tratta di circa 1.760 nuovi (e ulteriori 500 ricondizionati) dotati di un sistema “a croce” per evitare il conferimento di oggetti voluminosi, che portano il totale attuale dei contenitori di rifiuti su strada a oltre 23mila.

Nel 2023 Amsa ha raccolto in città 634.176 tonnellate di rifiuti, di cui 34.478 tonnellate nei cestini e cestoni stradali durante le oltre 28mila vuotature medie al giorno. I rifiuti raccolti nei cestini e cestoni sulla strada rappresentano circa il 5% della raccolta totale.

Una percentuale che è aumentata negli ultimi quattro anni: nel 2020 erano infatti 30.990 tonnellate, nel 2021 il totale è stato di 33.646 tonnellate, lieve flessione nel 2022 quando sono state ragguinte le 32.793 tonnellate e risalita, come detto nel 2023. Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale e Amsa hanno deciso di aumentare il numero di contenitori distribuiti in città. Infine, nell’ambito delle misure di contrasto al conferimento di rifiuti abusivi e di incremento della raccolta differenziata, sono state 36mila le sanzioni comminate nel 2023 dagli accertatori.