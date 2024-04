Promozione in Prima categoria. Missione compiuta per il Mazzola

Pubblico numeroso e scenografie da grandi stadi in tribuna hanno fatto da cornice al derby cassanese Pierino Ghezzi-Valentino Mazzola nell’ultima giornata di campionato di seconda categoria. Una partita importante e decisiva per il punteggio finale in classifica per entrambe le formazioni. La Valentino Mazzola, in cima alla classifica nel girone R con un solo punto di distanza dalla seconda (la Nuova Ronchese), puntava al punteggio pieno, meta obbligata per il passaggio certo alla categoria superiore.

Obiettivo raggiunto, dunque, la Valentino Mazzola incassa la vittoria per 1-0, rete nel primo tempo di Matteo Pantani, confermando così il primo posto in classifica con 63 punti e aprendo quindi le porte al ritorno in prima categoria per la squadra del presidente Sergio Biondini. Alla Pierino Ghezzi resta l’amarezza della sconfitta, alleviata in parte dal grande tifo dei suoi supporters che fino all’ultimo minuto di gioco non hanno smesso di sostenerla con cori di incoraggiamento in quella che sarà ricordata dai cassanesi tifosi di calcio come una domenica calcistica infuocata.

Non sono mancate tuttavia rabbia e delusione da parte dei tifosi della Pierino Ghezzi, manifestata nel finale di partita con lanci di fumogeni sul terreno di gioco che hanno costretto l’arbitro a fermare la gara per consentirne la rimozione. I tre punti di una eventuale vittoria erano ambiti anche dalla Pierino Ghezzi, per evitare la forbice superiore ai nove punti che la esclude dai play off, kermesse calcistica che vede in cartellone la sfida Nuova Ronchese-Colnago, rispettivamente seconda con 62 punti e terza con 53 punti nella classifica finale. Stefano Dati