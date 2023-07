"Promosso l'uso della bici: Rozzano premiata con zone 30 e 320mila euro per le ciclabili"

Piste ciclabili e zone 30. Per il secondo anno consecutivo Rozzano si attesta "Comune ciclabile" e ottiene due bike smile, il riconoscimento attribuito da Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) per promuovere l’uso delle due ruote in città. In diverse parti della rete stradale cittadina sono state realizzate le cosiddette zone 30, dove il limite di velocità per le auto è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano. In particolare le zone 30 sono state istituite nel tratto via Milano-viale Lombardia e in entrambe le direzioni di percorrenza nel tratto via Gramsci- via Roma, via Milano e via Pavese. Il Comune si è aggiudicato il premio della Fiab anche grazie alla corsia ciclabile già realizzata in entrambi i sensi di marcia in via Don Lonni e alla nuova ciclabile che si svilupperà lungo via Perseghetto nel tratto compreso tra viale Liguria e via Guido Rossa. I lavori per questo intervento inizieranno in autunno. "Stiamo mettendo in pratica quanto stabilito dal documento di indirizzo per lo sviluppo della mobilità dolce - dichiara il sindaco Gianni Ferretti -. Vogliamo moderare il traffico veicolare aumentando la sicurezza stradale". Sono stati stanziati inoltre 320mila euro per realizzare il collegamento ciclabile fra corso Nilde Iotti e il parco 2 e per ulteriori tratti della nuova bicipolitana. Mas.Sag.