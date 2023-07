Promessi Sposi Diffusi", Cernusco Sul Naviglio celebra i 150 anni di Manzoni"

"Siamo vicini a tutte le Lucia del mondo", pienone a Villa Greppi per i “Promessi sposi diffusi”, l’appuntamento per i 150 anni della scomparsa di Alessandro Manzoni organizzato dall’associazione Alari con i volti noti di Cernusco nel ruolo di interpreti: al sindaco è toccato l’addio ai monti. Focus immortale e quindi senza tempo "sui sentimenti di chi lascia la propria terra d’origine ben spiegando la differenza tra chi lo fa per volontà e chi per costrizione", dice Ermanno Zacchetti. Leggendo e commentando il celebre passo il primo cittadino ha aggiunto: "Lo sguardo di Lucia è lo stesso di Lucy, mamma somala che una di queste notti con i suoi bimbi piccoli ha visto allontanarsi la costa africana da un barcone, o di Lwsy, profuga afghana che affacciata da un finestrino dell’aereo dell’Onu ha scorto per l’ultima volta dall’alto i profili dei tetti di Kabul, o di Lyusi, giovane ucraina scappata da una guerra assurda come tutte le guerre e arrivata col buio più di un anno fa tra noi. Un momento che non dimenticherò". "Credo che la tristezza di Lucia nel lasciare il proprio paesino sia la stessa di tutte le donne che in qualche angolo del mondo si stanno staccando da un presente senza futuro per costruire un futuro che dia un senso al loro presente. In tutte le famiglie c’è una storia di migrazione: la mia dalla Bassa è venuta qui, avamposto del lavoro in fabbrica e delle opportunità".