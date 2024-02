Prolungamento M1 e metrotramvia Milano-Limbiate: arrivano i soldi

Da Roma “sono arrivati i finanziamenti per il prolungamento fino a Baggio della metropolitana M1 e per la realizzazione della metrotranvia Milano Limbiate, integrazione che aspettavamo insieme ai sindaci da molti mesi”. L'assessora alla Mobilità del Comune di Milano Arianna Censi lo ha annunciato a margine della conferenza regionale sulla salute organizzata dal Pd Lombardia. Le gare verranno bandite nel 2024 e quindi “penso che i lavori - aggiunge Censi - inizieranno a fine 2024, inizio 2025”.

Nello specifico dal governo arrivano 145 milioni per il prolungamento della linea metropolitana M1 fino al quartiere Baggio-Olmi- Valsesia. Altri 88 milioni e 435mila euro serviranno invece alla riqualificazione della metrotranvia Milano-Limbiate. Risorse a cui si aggiungo 47 milioni e 668mila euro per l'ampliamento del deposito Gallaratese per i treni della M1.

Linea rossa

Per quanto riguarda il prolungamento della M1 fino a Baggio, il costo totale dell'opera è di 543 milioni. Dalla stazione di Bisceglie verso Ovest sono previste tre nuove stazioni (Baggio-Olmi-Parri/Valsesia) per un prolungamento di 3,3 km. La durata prevista per i lavori è di circa 5 anni e mezzo.

Il nuovo tram

Il costo totale della metrotranvia Milano-Limbiate è invece di 179 milioni di euro. L'opera era finanziata con risorse dello Stato per un totale di 102 milioni e 840 mila euro, e dagli enti sottoscrittori dell'accordo (i Comuni di Milano, Paderno Dugnano, Varedo, Senago e Limbiate del Governo e Regione Lombardia) per 45 milioni e 384 mila euro. L'opera prevedeva degli extracosti per quasi 30 milioni. La mancanza di questi fondi ha impedito di bandire una gara entro giugno e sono andati persi alcuni finanziamenti per circa 59 milioni. Gli 88 milioni che arrivano ora a Milano vanno a coprire i quasi 30 milioni mancanti e quelli persi. I lavori dovrebbero durare circa tre anni e mezzo.