Prolungamento della M1, conto alla rovescia per l’inizio lavori

Tra tre mesi potrebbe ripartire il cantiere per il prolungamento della linea uno della metropolitana fino al futuro capolinea di Cinisello Bettola. Poco più di un chilometro e mezzo di galleria, iniziata esattamente 14 anni fa. "Mercoledì si è tenuta una riunione operativa con tutti i soggetti interessati – spiega l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda -. Abbiamo concordato le finiture esterne dell’ascensore e le uscite della fermata intermedia Restellone". A breve dovrà essere approvato quindi il progetto esecutivo del piazzale sestese. "Se arriveranno in cassa i 20 milioni da Roma, come ha promesso il Governo, a settembre partiranno i lavori, sempre che non sorgano problemi con il nuovo appaltatore in fase di contrattualizzazione". In questi mesi dovrà però essere sciolto l’annoso nodo dell’ex Auchan con la nuova viabilità: la proprietà deve ancora iniziare i lavori per le opere pubbliche, tra cui il parcheggio di interscambio.

La.La.