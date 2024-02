Proiezione del film “Erasmus in Gaza”. La storia del primo studente che parti

Il pluripremiato documentario "Erasmus in Gaza" arriva a Garbagnate Milanese domani alle ore 20.30 al Cinema Teatro Italia di via Varese 23, con ingresso libero. Al termine della proiezione seguirà un dibattito con la partecipazione di relatori impegnati sul campo. Una storia a metà fra il giornalismo d’inchiesta e il film di formazione, racconta l’avventura di Riccardo Corradini, di Rovereto, quando nel 2019 - ventiquattrenne laureando in medicina dell’Università di Siena - fu il primo studente al mondo a partecipare al programma europeo di scambi universitari Erasmus proprio con Gaza. Riccardo voleva diventare chirurgo di guerra, con una tesi di laurea sulle ferite da proiettile esplosivo e scelse di andare a studiare per un periodo in Palestina per mettersi alla prova in una zona sempre a rischio. Oggi Riccardo è un medico specializzato in chirurgia d’urgenza ed è appena rientrato da una lunga missione in Afghanistan con Emergency.