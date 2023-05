Programma rispettato, i lavori per la Casa di comunità si avvicinano

Sopralluoghi e l’altro giorno i rilievi fonometrici in loco, i lavori si avvicinano. E sul progetto, già approvato dalla Giunta, è già delineato il futuro del centro polivalente di via Brambilla, oggi sottoutilizzato edificio che ospita minialloggi (vuoti) e sedi di associazioni, presto Casa di comunità per un distretto di 6 Comuni e circa 55 mila abitanti. Sulla data di avvio cantieri per ora nessuna certezza. Ma la struttura potrebbe diventare operativa l’anno prossimo. "Sino a questo momento - così il sindaco Lorenzo Fucci (nella foto) - il cronoprogramma che ci avevano prospettato è stato rispettato. Nei giorni scorsi i tecnici incaricati da Asst sono stati al lavoro per i rilievi fonometrici in sede, altre attività sono in corso. C’è molta concretezza". Sul progetto: "E’ dettagliato e cospicuo. I lavori modificheranno la struttura radicalmente. Speriamo che la Casa di comunità rappresenti davvero una ripartenza, un’opportunità per una migliore risposta alle esigenze dei cittadini". Il dettaglio è tutto nel faldone che la giunta ha esaminato e approvato. Include la presentazione degli obiettivi pnrr nel territorio dell’Asst Melegnano Martesana con particolare riferimento alla casa di comunità liscatese, planimetrie e soprattutto una dettagliata relazione progettuale corredata da immagini dell’oggi. Il piano rialzato del polifunzionale ospiterà a lavori finiti servizio di contunuità assistenziale e centro unico di prenotazione; al primo piano ambulatori per i medici di medicina generale e pediatra di libera scelta, postazione dell’assistenza domiciliare integrata, punto prelievi e punto vaccini, ambulatori specialisti; consultorio familiare, ambulatori di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e altri servizi saranno realizzati al secondo piano. I lavori riguarderanno l’esterno e gli interni: ridisegno spazi, percorsi, rinnovo radicale dell’impiantistica e dell’illuminazione, adeguamento a ogni normativa di sicurezza.

Monica Autunno