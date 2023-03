Progetto Plastic free: Cassina tra i virtuosi

Progetto Plastic free onlus, premiati i Comuni virtuosi, 68 in tutta Italia: Cassina de’ Pecchi è stato l’unico per la provincia di Milano: "Grande soddisfazione per tutti noi - dice l’assessore all’Ambiente Fabio Varisco (al centro nella foto) -: e un grazie ai cassinesi che hanno dimostrato la loro sensibilità". La cerimonia di premiazione dei Comuni campioni di raccolta, ma anche di promozione di buone pratiche e di sensibilizzazione, da parte di Plastic free odv onlus si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di Palazzo Re Enzo a Bologna, con patrocinio di Parlamento europeo, Camera, Senato e ministero dell’Ambiente. Per Cassina, naturalmente, era presente Varisco, accompagnato da Armando Escalona, referente del progetto Plastic free per il territorio Milano Est. "La onlus - così una nota - nella scelta dei Comuni da premiare ha valutato oltre 360 realtà servendosi di una scheda composta di 22 punti e soffermandosi su alcuni criteri e parametri: fra gli altri la lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio e le attività nelle scuole, le buone pratiche per la riduzione della plastica, le pratiche di uso dell’acqua pubblica e la raccolta differenziata, che a Cassina de’ Pecchi ha raggiunto l’83%". In questo contesto il riconoscimento a Cassina che ha conquistato il punteggio massimo. "Ho ritirato questo riconoscimento, che è di tutti i cassinesi, con grande orgoglio", così Varisco. Nuovi appuntamenti il 22 e 23 aprile. Monica Autunno